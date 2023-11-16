Nihal Candan Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı | Video

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşlerin dolandırıcılıktan elde ettikleri parayı akladıkları iddia edildi. 2020 yılında başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan ikili, Emniyet'e getirildi. 100 milyon TL'lik vurgun yaptıkları iddia edilen Candan kardeşler, ifadelerinde her şeyi söyledi.