Video Yaşam Oğuz Murat Aci'yi hayattan koparan kazada, Timur Cihantimur'un 112 kayıtları ortaya çıktı! "Hayatım bitti" | Video
Oğuz Murat Aci'yi hayattan koparan kazada, Timur Cihantimur'un 112 kayıtları ortaya çıktı!

Oğuz Murat Aci'yi hayattan koparan kazada, Timur Cihantimur'un 112 kayıtları ortaya çıktı! "Hayatım bitti" | Video

08.10.2024 | 10:40

İstanbul Eyüpsultan’daki trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açan ve kazadan hemen sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un kaza sonrası ses kaydı ortaya çıktı.

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İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un kazadan hemen sonraki 112 Acil Servis telefon konuşmaları ortaya çıktı.

"ÇOK KÖTÜ KAZA YAPTIM, BİRİNE VURDUM"
Ses kayıtlarında Cihantimur'un Adem isimli bir kişiyi aradığı ve 'Adem Abi yolda çok kötü kaza yaptım. Lütfen gel, lütfen gel. Allah belamı versin, hemen gel. Adam ölüyor, hemen gel' 'birine vurdum, hemen gel' 'hayatım bitti' dediği duyuluyor. Cihantimur'un aracının otomatik olarak 112 Acil Servisini aradığı ve kimsenin cevap vermediği duyuluyor.

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