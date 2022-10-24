Video Yaşam Okul çıkışı çatışmanın ortasında kalan öğrencilerin panik anları kamerada | Video
Okul çıkışı çatışmanın ortasında kalan öğrencilerin panik anları kamerada | Video

Okul çıkışı çatışmanın ortasında kalan öğrencilerin panik anları kamerada | Video

24.10.2022 | 18:27

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Yenişehir Mahallesinde bir lise önünde yaşanan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

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