Video Yaşam Olay yerinden yeni görüntülere SABAH ulaştı! "Ağacın dibinde yatıyordu itfaiye ile birlikte çıkardık" | Video
Olay yerinden yeni görüntülere SABAH ulaştı!

Olay yerinden yeni görüntülere SABAH ulaştı! "Ağacın dibinde yatıyordu itfaiye ile birlikte çıkardık" | Video

07.03.2024 | 11:10

Eyüpsultan Kemerburgaz'da arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks ciple çarpan Yazar Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur kısa bir süre önce baba olan Oğuz Murat Acı’nın ölümüne sebep oldu. SABAH gazetesi kazanın yaşandığı yere gidip inceleme yaptı. Olaydan hemen sonra kaza yerinde olduğunu aktaran bir görgü tanığı vefat eden Murat Acı’yı kendi elleriyle çıkardığını söyleyerek şunları anlattı; “Ben eve gidiyordum, araçta çocuklarım vardı kazayı görünce durdum. Ambulans ve itfaiye geldi, yolun hemen aşağısında ağacın dibinde yatıyordu o vefat eden arkadaş. Güçlükle çıkardık. Ben sedyenin altından tuttum. İtfaiye bir halat bağladı onlar yukarı doğru çekti paraları dökülmüştü onları toplayıp cebine koydum” dedi. Kazanın yaşandığı yerin birkaç yüz metre ilerisinde bu gece bir küçük kaza daha yaşandığı öğrenilirken olay yerinin virajlı bir alan ve yol kenarında bekleme yerlerinin olmaması dikkat çekti.

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