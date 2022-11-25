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Öldüren yumruğa tahrik indirimli tahliye | Video 25.11.2022 | 10:13
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Operasyon anları kamerada | Video 25.11.2022 | 10:13
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Adana’da organize suç örgütü operasyonu kamerada | Video 25.11.2022 | 09:17
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Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 18 gözaltı | Video 25.11.2022 | 08:39
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Endonezya’da 6 yaşındaki çocuk 2 gün sonra enkazdan sağ çıkarıldı | Video 24.11.2022 | 18:03
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2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 24.11.2022 | 16:54
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Silifke'de yağışla birlikte ev ve iş yerlerini su bastı | Video 24.11.2022 | 15:39
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Kapkaç çetesi, polisin 350 saatlik kamera takibi sonucu çökertildi | Video 24.11.2022 | 15:38
Trabzon'da, geçtiğimiz Mart ayında İsmail Can (25) sevgilisinin cep telefonuna mesaj attığı iddiasıyla sokak ortasında yumruk attığı Alper Korkmaz'ın (28) ölümüne neden olduğu suçlamasıyla mahkemece ”taksirle ölüme neden olma” suçundan 5 yıl hapse çarptırıldı. Duruşmada tutuklu bulunan İsmail Can, hakkında mahkeme heyeti tahrik indirimi uygulayıp, tutukluluk süresini de göz önünde bulundurarak adli kontrolle tahliye etti. Korkmaz ailesi ve avukatları, karara itirazda bulundu.