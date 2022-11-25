Öldüren yumruğa tahrik indirimli tahliye | Video

Trabzon'da, geçtiğimiz Mart ayında İsmail Can (25) sevgilisinin cep telefonuna mesaj attığı iddiasıyla sokak ortasında yumruk attığı Alper Korkmaz'ın (28) ölümüne neden olduğu suçlamasıyla mahkemece ”taksirle ölüme neden olma” suçundan 5 yıl hapse çarptırıldı. Duruşmada tutuklu bulunan İsmail Can, hakkında mahkeme heyeti tahrik indirimi uygulayıp, tutukluluk süresini de göz önünde bulundurarak adli kontrolle tahliye etti. Korkmaz ailesi ve avukatları, karara itirazda bulundu.