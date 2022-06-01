Öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi kızının son sözlerini sordu, katili ise pişkince güldü | Video
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Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp, cesedini 13 parçaya ayıran Mustafa Murat Ayhan'a ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl hapis cezası verildi. Karar duruşmasında Azra’nın annesi Mezide Haytaoğlu katille yüzleşerek kızının son sözlerini sordu bu soruya Mustafa Murat Ayhan cevap vermeyerek anneye sadece güldüğü ortaya çıktı.
Gözyaşları içerisinde kızının mezarı üzerindeki çiçekleri koklayan baba Mustafa Haytaoğlu ise kızının kafatası ve bazı parçalarının hala eksik olduğunu belirterek, "Katil ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl hapis cezası aldı. Bu tüm kamuoyunun ve bizlerin yüreğini bir nebzede olsa ferahlattı. Taş üstünde taş kalmasa baş üstünde baş kalmasa benim kızım geri gelmeyecek. Herkes pikniğe gidip bayram yaparken biz kızımızın mezarına geliyoruz. Ağlıyorum ve ağladığım için utanmıyorum. Çünkü ben bir babayım. Kızımın kafası yok, elleri yok, baldırı yok. Dün mahkemede sorduk çocuğumuz geri gelmeyecek. Her mezarlığa gelişimizde bizim ayak seslerimizi duyarmış. Tamam dinen insan öldüğünde vücut bütünlüğü sağlanırmış ama bizim psikolojimizde çok önemli. Çocuğumun mezarına geldiğimde her yerim titriyor. Kızım bana baba kafam nerde ellerim nerde diyor. Çünkü her çocuğun babası kahramanıdır bilirsiniz" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.