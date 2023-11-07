Video Yaşam Önce eğlendiler sonra kavgaya tutuştular | Video
Önce eğlendiler sonra kavgaya tutuştular | Video

Önce eğlendiler sonra kavgaya tutuştular | Video

07.11.2023 | 12:12

Güngören’de düğünün ardından kız ve erkek tarafı birbirine girdi. Sokak ortasında yaşanan tekmeli tokatlı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 5 Kasım Pazar akşamı Merkez Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunun önünde gerçekleşti. İddiaya göre, düğünün sona ermesi ile kız tarafı ve erkek tarafı düğün salonunun önünde toplandı. Bu esnada taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde büyüyerek tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Öfkeyle birbirlerini yumruklayan tarafları ayırmak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Düğünün ardından sokak ortasında çıkan kavga ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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