Video Yaşam Ordu’da sağanak etkili oldu: Dere taşkını yaşandı, bazı evleri su bastı | Video
Ordu’da sağanak etkili oldu: Dere taşkını yaşandı, bazı evleri su bastı | Video

Ordu’da sağanak etkili oldu: Dere taşkını yaşandı, bazı evleri su bastı | Video

21.06.2023 | 08:45

Ordu’da akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, dere taşkınları meydana geldi.

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İl genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak gece saatlerinde şiddetini arttırdı. Sağanak yağışlar nedeniyle Altınordu ve Perşembe ilçesinde bazı noktalarda hasar oluştu, tarım arazilerinde su birikintileri meydana geldi ve dere taşkınları yaşandı. Perşembe ilçesinde bulunan bir sitenin zemin katındaki 7 dairede su yüksekliği yarım metreye ulaşırken, ihbar üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) ekipleri ile itfaiye ekipleri vidanjörler ile suların tahliyesini sağladı. Su baskınları nedeniyle maddi hasarlar oluşurken, bazı mahallelerin ara bağlantı yollarında da su birikintileri nedeniyle ulaşım kapandı.

"KAPIYA ÇIKTIĞIMDA YAPACAK BİR ŞEY KALMAMIŞTI"
Evinde yattığı esnada su baskını ile karşılaşan Yaşar Taş, "Kapıya çıktığımda olay başlamıştı, yapacak pek bir şey kalmamıştı" dedi.

"ZEMİN KATTAKİ 7 DAİREMİZİ SU BASTI"
Site görevlisi Telat Hava, ekiplerin vidanjör ile suları tahliye ettiklerini belirtti. Sitedeki tüm zemin katlarda su baskının yaşandığını söyleyen Hava, "7 tane zemin katta dairemiz var, hepsinde su baskını yaşandı" ifadelerine yer verdi.

"AFET BİR ANDA GELDİ"
Perşembe Efirli Mahalle Muhtarı Erol Kütük ise gerekli ilgililer ile görüştüklerini ve ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini kaydetti. Kütük, "Şu anda suların tahliyesi yapılıyor. Ekiplerimiz de bizleri yalnız bırakmadı. Büyük bir afat, bir anda geldi. İnsanlar mağdur oldu ve eşyaları tamamıyla hasar gördü. Su yüksekliği yarım metreye ulaştı. Aileyi komşular misafir ettiler" şeklinde konuştu.

Öte yandan ekiplerin olması muhtemel olumsuzluklara karşı hazır beklediği öğrenildi.

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