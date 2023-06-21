Ordu’da sağanak etkili oldu: Dere taşkını yaşandı, bazı evleri su bastı | Video
Ordu’da akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, dere taşkınları meydana geldi.
"KAPIYA ÇIKTIĞIMDA YAPACAK BİR ŞEY KALMAMIŞTI"
Evinde yattığı esnada su baskını ile karşılaşan Yaşar Taş, "Kapıya çıktığımda olay başlamıştı, yapacak pek bir şey kalmamıştı" dedi.
"ZEMİN KATTAKİ 7 DAİREMİZİ SU BASTI"
Site görevlisi Telat Hava, ekiplerin vidanjör ile suları tahliye ettiklerini belirtti. Sitedeki tüm zemin katlarda su baskının yaşandığını söyleyen Hava, "7 tane zemin katta dairemiz var, hepsinde su baskını yaşandı" ifadelerine yer verdi.
"AFET BİR ANDA GELDİ"
Perşembe Efirli Mahalle Muhtarı Erol Kütük ise gerekli ilgililer ile görüştüklerini ve ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini kaydetti. Kütük, "Şu anda suların tahliyesi yapılıyor. Ekiplerimiz de bizleri yalnız bırakmadı. Büyük bir afat, bir anda geldi. İnsanlar mağdur oldu ve eşyaları tamamıyla hasar gördü. Su yüksekliği yarım metreye ulaştı. Aileyi komşular misafir ettiler" şeklinde konuştu.
Öte yandan ekiplerin olması muhtemel olumsuzluklara karşı hazır beklediği öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:16
Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı 21.06.2023 | 09:00
02:50
01:13
7 tane motosikleti çalan şahıs 100 kamera kaydı izlenerek yakalandı | Video 21.06.2023 | 08:46
02:13
00:24
Kadın avukat ve eşine taşlı bıçaklı saldırı kamerada | Video 21.06.2023 | 08:53
04:53
00:25
Ankara'da sokak ortasında öldüresiye darp kamerada | Video 21.06.2023 | 08:53
01:19
Bursa'da kontrolden çıkan araç mobilya dükkanına girdi | Video 21.06.2023 | 08:45
01:16
05:46
Otogarda bayram yoğunluğu başladı | Video 20.06.2023 | 18:28
00:31
Sahilde hortum çıktı, tatilciler neye uğradığını şaşırdı | Video 20.06.2023 | 16:53
01:01
İki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada kan aktı! | Video 20.06.2023 | 16:51
06:14
Avcılar'da iki aile arasındaki kavga kamerada | Video 20.06.2023 | 15:29
04:31
06:06
Ümraniye’de otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 20.06.2023 | 16:06
03:02
01:34
Marmara'da şimşeklerin hareketleri hayran bıraktı | Video 20.06.2023 | 15:50
03:48
Hira Mağarası’nda huzur anları | Video 20.06.2023 | 15:50
01:07
Son Dakika: Antalya Aksu'da orman yangını! | Video 20.06.2023 | 16:01