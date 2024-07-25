Video Yaşam Orman ve bahçede uyuşturucu yetiştirip, çatı arasında kurutan şüpheliler yakalandı | Video
Orman ve bahçede uyuşturucu yetiştirip, çatı arasında kurutan şüpheliler yakalandı | Video

Orman ve bahçede uyuşturucu yetiştirip, çatı arasında kurutan şüpheliler yakalandı | Video

25.07.2024 | 09:34

Mersin'de orman ile bahçe de kenevir ekip, çatı katında kurutarak satan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesine çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasında Çamlıyayla ilçesinde 2 şahsın ormanlık alan ve bahçe içerisine kenevir bitkisi ekimi yaparak imal ettiklerini belirledi. Ürettikleri uyuşturucunun ticaretini yapan 2 şahsı takibe alan ekipler düzenlediği operasyonlarla şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 815 gram kubar esrar,
170 kök kenevir, 712 gram kenevir tohumu, bir miktar bonzai, 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 297 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

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