Video Yaşam Osmaniye'de seyir halindeki tanker alev aldı | Video
Osmaniye'de seyir halindeki tanker alev aldı | Video

Osmaniye'de seyir halindeki tanker alev aldı | Video

07.12.2023 | 14:16

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halinde alev alan tanker yanarak kullanılamaz hale geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, Tarsus-Gaziantep-Adana (TAG) otoyolu Düziçi mamure mevkiinde meydana geldi. Osmaniye istikametinde seyir halindeki tanker kısmından bir anda alevler yükseldi. Sürücünün fark etmesi üzerine yolun kenarına çekerek tırı dorseden ayırarak sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Düziçi itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangında tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Osmaniye’de seyir halindeki tanker alev aldı | Video 00:20
Osmaniye'de seyir halindeki tanker alev aldı | Video 07.12.2023 | 14:16
Şanlıurfa merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 16 gözaltı | Video 00:45
Şanlıurfa merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 16 gözaltı | Video 07.12.2023 | 13:41
Tırmandığı direkteki kabloları bıçakla keserek çalan şahıs kamerada | Video 06:56
Tırmandığı direkteki kabloları bıçakla keserek çalan şahıs kamerada | Video 07.12.2023 | 13:00
Ankara’da başıboş köpekler ilkokul öğrencisine saldırdı | Video 00:36
Ankara’da başıboş köpekler ilkokul öğrencisine saldırdı | Video 07.12.2023 | 13:19
Yol kenarında bıçaklanmış halde bulunmuştu! Cinayet anı kamerada | Video 02:35
Yol kenarında bıçaklanmış halde bulunmuştu! Cinayet anı kamerada | Video 07.12.2023 | 13:19
Meteoroloji’den İstanbul’a kar uyarısı! İki bölgeye dikkat | Video 04:31
Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı! İki bölgeye dikkat | Video 07.12.2023 | 13:43
Telefon dolandırıcılarının Jigolo oyunu | Video 08:40
Telefon dolandırıcılarının "Jigolo" oyunu | Video 07.12.2023 | 13:19
Ağrı’da uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı | Video 01:22
Ağrı’da uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı | Video 07.12.2023 | 12:56
Köpekleri öldüresiye dövüştürdüler | Video 05:06
Köpekleri öldüresiye dövüştürdüler | Video 07.12.2023 | 12:24
15 Temmuz’dan bu yana firari olan FETÖ’cü Adana’da yakalandı | Video 01:08
15 Temmuz’dan bu yana firari olan FETÖ’cü Adana’da yakalandı | Video 07.12.2023 | 12:24
Tesla kontrolden çıkıp karşı şeride geçti, yol savaş alanına döndü | Video 03:17
Tesla kontrolden çıkıp karşı şeride geçti, yol savaş alanına döndü | Video 07.12.2023 | 12:25
Çocukların gözü önünde kadını tekme tokat dövdü | Video 01:00
Çocukların gözü önünde kadını tekme tokat dövdü | Video 07.12.2023 | 12:24
Kasım ayında bin 114 düzensiz göçmen kurtarıldı ve 889 kişi yakalandı | Video 02:33
Kasım ayında bin 114 düzensiz göçmen kurtarıldı ve 889 kişi yakalandı | Video 07.12.2023 | 11:46
Bozdoğan’da 99 bin 700 adet makaron ele geçirildi | Video 00:54
Bozdoğan'da 99 bin 700 adet makaron ele geçirildi | Video 07.12.2023 | 11:42
15 Temmuz’dan bu yana firari olan FETÖ’cü Adana’da yakalandı | Video 01:08
15 Temmuz’dan bu yana firari olan FETÖ’cü Adana’da yakalandı | Video 07.12.2023 | 11:18
Kontrolden çıkan otomobil refüje girip elektrik direğine çarptı: 5 yaralı | Video 01:49
Kontrolden çıkan otomobil refüje girip elektrik direğine çarptı: 5 yaralı | Video 07.12.2023 | 10:54
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 7 Aralık 2023 Perşembe atv izle! | Video 04:50
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 7 Aralık 2023 Perşembe atv izle! | Video 07.12.2023 | 10:30
Uzman isim açıkladı! Erken uyarı sistemi bir deprem tahmini değil | Video 05:26
Uzman isim açıkladı! "Erken uyarı sistemi bir deprem tahmini değil" | Video 07.12.2023 | 10:39
Erzurum’da kargaların ceviz merakı | Video 02:31
Erzurum'da kargaların ceviz merakı | Video 07.12.2023 | 10:20
Mersin merkezli 6 ilde yasadışı bahis operasyonu | Video 01:24
Mersin merkezli 6 ilde yasadışı bahis operasyonu | Video 07.12.2023 | 10:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA