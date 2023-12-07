Osmaniye'de seyir halindeki tanker alev aldı | Video 07.12.2023 | 14:16 Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halinde alev alan tanker yanarak kullanılamaz hale geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Gaziantep-Adana (TAG) otoyolu Düziçi mamure mevkiinde meydana geldi. Osmaniye istikametinde seyir halindeki tanker kısmından bir anda alevler yükseldi. Sürücünün fark etmesi üzerine yolun kenarına çekerek tırı dorseden ayırarak sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Düziçi itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.Yangında tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.