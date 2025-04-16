Parasını gasp edip, benzinle yakmaya çalıştılar | Video 16.04.2025 | 12:59 Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir şahsın 33 bin lirasını gasp edip, iddiaya göre şahsı benzin dökerek yakmaya çalışan şüpheliler jandarmanın çalışması ile yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Çobanlar Mahallesinde H.P. isimli şahıs kimliği belirsiz kişi ve kişilerce 33 bin TL parasının gasp edilerek üzerine benzin dökülmek suretiyle yakılmaya çalışıldığını belirterek müracaatta bulundu. Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca detaylı araştırma sonucu olayı gerçekleştiren M.E.K ve A.A. isimli şüpheli Çobanlar Mahallesi'nde, F.İ. ve C.G. isimli şüpheliler ise Sultanhisar ilçesi Demirhan Mahallesi'nde aynı gün yakalandı. İşlemlerinin ardından aynı gün adli makamlara çıkarılan F.İ. ve C.G. isimli şüpheliler tutuklanırken, E.K. isimli şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. A.A. isimli şüpheli şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.