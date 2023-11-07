Patnos'ta feci kaza: 1 ölü | Video

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçenin sanayi sitesi mevkiinde meydana geldi. Ağrı istikametinden Patnos istikametine giden Agit Balık hakimiyetindeki otomobil, Patnos istikametinden Burnubulak istikametine giden Menaf Oğur yönetimindeki otomobilin aniden yola çıkması sonucu çarpıştı. Kazada otomobil içinde bulunan şoför Menaf Oğur hayatını kaybetti. Olay anında arabasında vefat eden Oğur'un cenazesi Patnos 112 Acil Servis tarafından araçtan çıkarılarak Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Menaf Oğur'un Tutak ilçesinde imam olarak görev yaptığı öğrenildi.