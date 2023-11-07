Patnos'ta feci kaza: 1 ölü | Video
Ağrı’nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Menaf Oğur'un Tutak ilçesinde imam olarak görev yaptığı öğrenildi.
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