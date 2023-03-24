Video Yaşam Pendik’te 7 katlı otelde yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi | Video
Pendik’te 7 katlı otelde yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi | Video

Pendik’te 7 katlı otelde yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi | Video

24.03.2023 | 08:26

Pendik’te 7 katlı otelde yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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