Pendik’te 7 katlı otelde yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi | Video
Pendik’te 7 katlı otelde yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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