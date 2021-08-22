Video Yaşam Polis helikopteri 2 yaşındaki çocuk için havalandı | Video

Polis helikopteri 2 yaşındaki çocuk için havalandı | Video

Polis helikopteri 2 yaşındaki çocuk için havalandı | Video
22.08.2021 | 09:07

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Van Emniyet Müdürlüğü helikopteri parmağı kopan 2 yaşındaki çocuk için gece havalandı.

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Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,"İl Sağlık Müdürlüğünün 2 yaşındaki çocuğun parmağının kopması nedeniyle tedavisi için acilen Diyarbakır'a sevk edilmesi gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine Havacılık Şube Müdürlüğüne ait Skorsky helikopter, saat 23:00 sıralarında M.B.G. isimli çocuğun, anne ve babası refakatinde 112 görevlileri ile birlikte Van'dan havalanarak Diyarbakır 112 görevlilerine teslim edildi" denildi.

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