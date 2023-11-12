Video Yaşam Polisten kaçan motosikletli, sürücüden dayak yedi | Video
Polisten kaçan motosikletli, sürücüden dayak yedi | Video

Polisten kaçan motosikletli, sürücüden dayak yedi | Video

12.11.2023 | 11:13

Ümraniye’de motosikletli bir şahıs, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak birkaç sokak kaçtıktan sonra yakalandı. Şahıs, polis ekiplerinden kaçtığı esnada ara sokakta başka bir araca ani fren yapmasına neden olduğu sürücüden dayak yedi. Gözaltına alınan şahsa toplamda 24 bin 210 lira para cezası kesildi. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, önceki hafta Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Ümraniye 23 Nisan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri rutin kontrollerini yerine getirdikleri sırada kask takmadığını fark ettiği 34 HJH 241 plakalı motosikleti kullanan Talha T.yi durdurmak istedi. Şüpheli şahıs, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak üç sokak kaçmaya başladı. Ardından polis ekipleri Talha T.'yi bir başka sokakta kıskıvrak yakaladı.

ANİ FREN YAPTIRDIĞI ADAMDAN DAYAK YEDİ
Motosikletli şahıs o esnada polis ekiplerinden kaçtığı esnada ara sokakta başka bir araca ani fren yaptırarak araç içindeki küçük çocuğun koltuğa çarparak burnunun kanamasına sebep oldu. Küçük çocuğun babası Aziz C. yaşananlar üzerine ekiplerin yanında bulunan şahsı, darp etmek istedi. Polis ekiplerinin araya girmesiyle vatandaş sakinleştirildi. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

TRAFİK MAGANDASINA 24 BİN LİRA CEZA
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik ekipler, Talha T.'ye "Geçiş kurallarına uymama, işaret ve levhalara uymama", "yayalara geçişini engelleme", "arka arkaya şerit değiştirme", "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme", "sürücü belgesiz araç kullanma", "trafik zabıtalarına uymama", "trafiği tehlikeye düşürmek", "hatalı sollama", "şerit izleme kurallarına uymamak", "öndeki araç ile takip mesafesini korumama", "geçme kurallarına uymamak", "kask takmama" ve "ters yön ve ruhsat bulundurmama" maddelerinden toplamda 24 bin 210 TL idari para cezası uygulandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Polisten kaçan motosikletli, sürücüden dayak yedi | Video 01:25
Polisten kaçan motosikletli, sürücüden dayak yedi | Video 12.11.2023 | 11:13
Sevimli kedi Nazlı, oto tamirine olan merakıyla görenleri şaşkına çeviriyor 03:58
Sevimli kedi Nazlı, oto tamirine olan merakıyla görenleri şaşkına çeviriyor 12.11.2023 | 11:13
Marmaris’te ormanlık alana yıldırım düştü, yangın çıktı | Video 00:10
Marmaris’te ormanlık alana yıldırım düştü, yangın çıktı | Video 12.11.2023 | 11:13
İzmir sokaklarını omuzunda Horoz Bıdık ile geziyor | Video 02:19
İzmir sokaklarını omuzunda "Horoz Bıdık" ile geziyor | Video 12.11.2023 | 09:38
Balıkesir’de faciadan dönüldü, vatandaşlar saniyelerle böyle kurtuldu | Video 00:12
Balıkesir'de faciadan dönüldü, vatandaşlar saniyelerle böyle kurtuldu | Video 12.11.2023 | 08:42
Bursa’da 10 katlı iş yeri alev alev yandı | Video 01:11
Bursa'da 10 katlı iş yeri alev alev yandı | Video 12.11.2023 | 08:42
İzmir Körfezi’ne düşen yıldırım böyle görüntülendi | Video 01:03
İzmir Körfezi'ne düşen yıldırım böyle görüntülendi | Video 12.11.2023 | 08:42
Bursa’da vatandaş ceviz büyüklüğünde yağan doludan aracını böyle korumaya çalıştı | Video 03:43
Bursa’da vatandaş ceviz büyüklüğünde yağan doludan aracını böyle korumaya çalıştı | Video 12.11.2023 | 08:42
Seyir halindeki araç alev topuna döndü | Video 00:38
Seyir halindeki araç alev topuna döndü | Video 12.11.2023 | 08:42
Kendisi gasp eden 2 iki kişiye aracıyla çarparak ölümüne neden Ukraynalı turist tutuklandı | Video 01:14
Kendisi gasp eden 2 iki kişiye aracıyla çarparak ölümüne neden Ukraynalı turist tutuklandı | Video 11.11.2023 | 16:54
Edirne’de lodosun devirdiği ağaç, otomobilin üzerine düştü | Video 02:08
Edirne'de lodosun devirdiği ağaç, otomobilin üzerine düştü | Video 11.11.2023 | 15:25
Küçükçekmece’de fırtına binanın çatısını böyle yıktı | Video 00:09
Küçükçekmece’de fırtına binanın çatısını böyle yıktı | Video 11.11.2023 | 15:25
İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu | Video 02:41
İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu | Video 11.11.2023 | 14:32
Ormanda yanmış halde erkek cesedi bulunmuştu! 6 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:58
Ormanda yanmış halde erkek cesedi bulunmuştu! 6 şüpheli gözaltına alındı | Video 11.11.2023 | 13:24
Kendisini hakim-savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 şahıs tutuklandı | Video 01:25
Kendisini hakim-savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 şahıs tutuklandı | Video 11.11.2023 | 12:53
Hırsızlar park halindeki aracı böyle çaldı | Video 03:10
Hırsızlar park halindeki aracı böyle çaldı | Video 11.11.2023 | 12:53
Alanya açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 00:46
Alanya açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 11.11.2023 | 12:53
Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı | Video 03:06
Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı | Video 11.11.2023 | 11:44
Adana’da 9 bin 45 litre sahte alkol ele geçirildi | Video 00:31
Adana’da 9 bin 45 litre sahte alkol ele geçirildi | Video 11.11.2023 | 10:09
Evinde 11 kilogram plaka esrar çıkan torbacı tutuklandı | Video 01:08
Evinde 11 kilogram plaka esrar çıkan torbacı tutuklandı | Video 11.11.2023 | 10:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA