Sabah.com.tr dünyanın konuştuğu bölgeyi havadan görüntüledi | Video

Sabah.com.tr ekibinden Fatih Gediman ve Ertuğrul Yan, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki çöken yolu görüntüledi. Dehşete düşüren görüntüler facianın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi