Video Yaşam Sadık Albayrak'ın 'Yiğit düştüğü yerden kalkar' kitabından Ayasofya Camii'nde namaz tasviri | Video

Sadık Albayrak'ın 'Yiğit düştüğü yerden kalkar' kitabından Ayasofya Camii'nde namaz tasviri | Video

Sadık Albayrak'ın 'Yiğit düştüğü yerden kalkar' kitabından Ayasofya Camii'nde namaz tasviri | Video
14.07.2020 | 13:04

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Araştırmacı Yazar Sadık Albayrak, 'Yiğit düştüğü yerden kalkar' kitabında; Mehmet Ali Ayni'nin Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na yazdığı yazının Ayasofya Camii ile ilgili kısımlarına da yer vermişti...

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