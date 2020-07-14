Sadık Albayrak'ın 'Yiğit düştüğü yerden kalkar' kitabından Ayasofya Camii'nde namaz tasviri | Video
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Araştırmacı Yazar Sadık Albayrak, 'Yiğit düştüğü yerden kalkar' kitabında; Mehmet Ali Ayni'nin Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na yazdığı yazının Ayasofya Camii ile ilgili kısımlarına da yer vermişti...