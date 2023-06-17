Sağanak yolları göle çevirdi, ağaçları devirdi | Video
Aydın’da öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Yağışlı havanın bugün ve yarın Aydın İl genelinde aralıklarla etkili olması bekleniyor.
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