Video Yaşam Sağır ve dilsiz çocuğa işkenceyi kameraya alıp abisine gönderdi | Video
Sağır ve dilsiz çocuğa işkenceyi kameraya alıp abisine gönderdi | Video

Sağır ve dilsiz çocuğa işkenceyi kameraya alıp abisine gönderdi | Video

07.01.2025 | 10:54

Esenyurt'ta 14 ve 17 yaşlarında 2 kişi, bir çocuğu internet kafede sıkıştırarak darp etti. Kan donduran görüntüleri de kameraya alıp çocuğun abisine yollayan şahıslar “şikayetçi olursan sana da böyle yaparız” dedi. Videonun sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen polis ekipleri olaya karıştığı tespit edilen çocukları gözaltına aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Selahattin Eyyübi mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu sağır ve dilsiz çocuğu internet kafede gören 2 şahıs, boş bir odaya götürdü. Akran zorbalığı yapan şahıslar önce kablo ile çocuğu dövdü, daha sonra pense ile kulağını kesmeye çalıştı. Dakikalarca süren var işkenceyi de cep telefonu ile kayıt altına alan şahıslar videoyu çocuğun abisine gönderdi.

SOSYAL MEDYAYA DÜŞEN GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU
Çocuğun abisini de tehdit eden şahıslar"şikayet ederken sana da böyle yaparız" diye mesaj gönderdi. Abi duruma sinirlenip durumu sosyal medyada paylaştı. Yayınlanan görüntüler infiale yol açtı. Görüntülerin sonunda ağır darbelere maruz kalan çocuğun ağzından ve burnundan kan geldiği görüldü. Videoyu ihbar olarak değerlendiren Esenyurt Asayiş Ekipleri kısa bir sürede olaya karışan şahısları gözaltına aldı. İfadeleri alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.

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