Sahil Güvenlik, 168 vatandaşı helikopter ile kurtardı. Nefes kesen anlar kamerada | Video

Sinop, Kastamonu ve Bartın illerinde meydana gelen sel felaketi ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan flaş tahliye açıklaması geldi.

Sinop, Kastamonu ve Bartın illerinde meydana gelen sel felaketi ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan flaş tahliye açıklaması geldi. "11 Ağustos 2021 tarihinde Sinop, Kastamonu ve Bartın illerinde şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketi sonucu mahsur kalan vatandaşlarımızın güvenli bölgelere transferlerinin sağlanması maksadıyla 3 Sahil Güvenlik Helikopteri ve karadan kurtarma ekipleri görevlendirilmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Helikopterleri tarafından 51, kara ekipleri tarafından ise 117 olmak üzere toplam 168 vatandaşımızın güvenli bölgelere tahliyesi emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bölgedeki tahliye faaliyetlerine halen devam edilmektedir. "