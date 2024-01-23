Sakar kapkaççı cep telefonunu çaldı, kaçmaya çalışırken düştü | Video
Mardin’in Nusaybin ilçesinde yolda yürüyen kadınlardan birinin cep telefonu çalan şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 20 Ocak günü Nusaybin ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, yolda yürüyen iki kadından birinin elindeki telefonu alıp kaçmaya çalışan şüpheli, kaldırım üzerindeki kömür torbasına takılıp yere düşüyor. Şüphelinin yere düşmesiyle çaldığı telefon elinden kaldırıma savruluyor.
Hızla sokak aralarından kaçan şüphelinin peşinden koşan kadınlar, sonrasında geri dönüp yere düşen telefonu alıyor. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
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