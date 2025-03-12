Samsun'da araçta zulalanan uyuşturucu ele geçti: 5 gözaltı | Video
Samsun'un Yakakent ilçesinde polis tarafından durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili F.B. (41), K.K. (43), S.T. (31), F.Ç. (30) ve M.K. (29) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
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