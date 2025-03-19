Samsun’da aranan şahıslara operasyon: 13 yıl ve 8 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı | Video 19.03.2025 | 10:01 Samsun’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda "yağma" suçundan 13 yıl 30 gün hapis ve 4 bin 480 TL adli para cezası bulunan E.Ç. gözaltına alındı.İlkadım ilçesinde yapılan bir diğer operasyonda ise "cinsel istismar" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ö., ekiplerin titiz çalışması sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahısların cezaevine teslim edildiği öğrenildi.