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Şanlıurfa Siverek'te kripto para üreten kişilere operasyon

Şanlıurfa Siverek'te kripto para üreten kişilere operasyon

09.10.2021 | 11:42

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OTOMATİK OYNAT

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yasa dışı yollarla kripto para üretimi yaptığı belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı.

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Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaptıkları istihbarat çalışması sonucu kurdukları düzenekle yasa dışı kripto para üretimi yapılan adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, kripto para üretiminde kullanılan cihazlar ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

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