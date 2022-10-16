Şanlıurfa'da cinayet firarisi JASAT’tan kaçamadı | Video

Şanlıurfa’da 2 cinayetin de aralarında bulunduğu farklı suçlardan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 yıldır firari olan şahıs JASAT dedektiflerince yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT) dedektifleri, Karaköprü ve Viranşehir ilçelerinde kasten adam öldürme suçundan firari olan M.R.S'nin izini belirledi.

Yaklaşık 6 yıldır firari durumunda olan şahsın yakalanması için çalışma yapan ekipler, M.R.S'yi uzun süren takip sonucu yakaladı. M.R.S. hakkında 12 Ekim'de Karaköprü'de cinayet, Mart 2016'da Viranşehir'de cinayet, ayrıca silahla tehdit, sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesislere zarar verme suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. M.R.S, adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.