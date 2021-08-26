Video Yaşam Şanlıurfa'da yüksek gerilim hattı helikopterle temizlendi, vatandaşlar paniğe kapıldı

Şanlıurfa'da yüksek gerilim hattı helikopterle temizlendi, vatandaşlar paniğe kapıldı

Şanlıurfa'da yüksek gerilim hattı helikopterle temizlendi, vatandaşlar paniğe kapıldı
26.08.2021 | 15:02

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Şanlıurfa'da yüksek gerilim hatlarında oluşan kirliliğe bağlı iletim performansını arttırmak için izolatörler, havalanan helikopterden sıkılan saflaştırılmış suyla temizlendi. Helikopterin yüksek gerilim hattı tellerine takıldığını düşünen vatandaşlar ise 112 Acil Çağrı Merkezi?ne ihbarda bulundu.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ?ye (TEİAŞ), bağlı bir helikopter kırsal Mehmetçik Mahallesi?nde bulunan yüksek gerilim hatlarındaki izolatörlerin temizliği için havalandı. Yüksek gerilim hatlarında zamanla kirlilik ve çevre koşullarına bağlı iletim performansı azalan izolatörler, helikopterden sıkılan saflaştırılmış suyla temizlendi. Yüksek gerilim hattının üzerinde havada sabit duran helikopteri gören vatandaşlar, tellere takıldığını zannederek 112 Acil Çağrı Merkezi?ni arayıp, bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından bakım yapıldığı bilgisi verilen vatandaşlar, rahat bir nefes aldı. Helikopterle temizlik çalışmaları, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

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