Video Yaşam Sarıyer’de çökmenin yaşadığı sokakta 2 bina mühürlendi | Video
Sarıyer’de çökmenin yaşadığı sokakta 2 bina mühürlendi | Video

Sarıyer’de çökmenin yaşadığı sokakta 2 bina mühürlendi | Video

05.08.2023 | 15:45

Sarıyer’de inşaat temel çalışması sırasında yolu çöken sokaktaki 2 bina riskli olduğu gerekçesiyle mühürlendi. Vatandaşlar evlerinden tahliye edildi.

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Sarıyer'de inşaat temel çalışması sırasında yolu çöken sokaktaki 2 bina riskli olduğu gerekçesiyle mühürlendi. Vatandaşalar evlerinden tahliye edildi.

Ayazağa'da sabah saatlerinde bir inşaatın temel çalışması sırasında yolda çökme yaşanmıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ekipler çökmenin yaşandığı alana gelerek inceleme gerçekleştirdi. Yapılan geniş çaplı incelemelerin ardından çökmenin yaşandığı sokakta bulunan 2 bina ekipler tarafından tahliye edildikten sonra mühürlendi.

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