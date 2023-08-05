Sarıyer’de çökmenin yaşadığı sokakta 2 bina mühürlendi | Video
Sarıyer’de inşaat temel çalışması sırasında yolu çöken sokaktaki 2 bina riskli olduğu gerekçesiyle mühürlendi. Vatandaşlar evlerinden tahliye edildi.
Ayazağa'da sabah saatlerinde bir inşaatın temel çalışması sırasında yolda çökme yaşanmıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ekipler çökmenin yaşandığı alana gelerek inceleme gerçekleştirdi. Yapılan geniş çaplı incelemelerin ardından çökmenin yaşandığı sokakta bulunan 2 bina ekipler tarafından tahliye edildikten sonra mühürlendi.
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