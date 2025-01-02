Video Yaşam Sarıyer’de kaçak yılbaşı partisine polis baskını: Yüzlerce genç dolandırıcılık mağduru oldu | Video
Sarıyer’de kaçak yılbaşı partisine polis baskını: Yüzlerce genç dolandırıcılık mağduru oldu | Video

Sarıyer’de kaçak yılbaşı partisine polis baskını: Yüzlerce genç dolandırıcılık mağduru oldu | Video

02.01.2025 | 08:40

Sarıyer’de Galatasaray Üniversitesi Gezi ve Kampçılık Kulübü’nün organize ettiği yılbaşı partisi, işletmenin kaçak olduğu gerekçesiyle polis tarafından basıldı. Kaçak işletilen yalı mühürlenirken 400 öğrenci mağdur oldu.

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Olay, 1 Ocak'ta Sarıyer Meserburnu Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galatasaray Üniversitesi Gezi ve Kampçılık Kulübü üniversite öğrencileri için yılbaşı partisi organize etti ve 650-850 lira arasında bilet fiyatlarıyla partinin giriş biletlerini online bir bilet satış platformundan satışa çıkardı. Kulübün sosyal medyasından "Yalıda Yılbaşı Partisi" başlığı ile duyurulan etkinlik için 400 öğrenci bilet aldı. Yılbaşı partisinin ilerleyen saatlerinde ihbar üzerine önce zabıta ekipleri geldi. İşletmenin umuma açık bir yer olmadığı, alkol satış belgesi, gerekli güvenlik tedbirleri ve işletme ruhsatı olmadığı gerekçesiyle olay yerine polis ekipleri de geldi. Yapılan işlemler sonucunda organizasyonu yapan kulübün yalıyı günlük ev kiralanan online bir siteden kiraladığı ve ruhsatta ofis olarak göründüğü ortaya çıktı. Ekipler düzenlenen partiyi dağıtırken TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından alkol satış belgesi verilmemesine rağmen satışa hazır halde 20 adet şişe alkol ve 80 adet boş alkol şişesi ele geçirildi. Bir kadının alkol yüzünden baygınlık geçirdiği ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

400 ÖĞRENCİ MAĞDUR OLDU
İşletme sahibi C.G., yalının umuma açık bir yer olduğunu iddia etmesine rağmen yapılan inceleme sonucunda C.G. ve partiyi organize eden üniversite kulübü organizatörü "dolandırıcılık" suçundan gözaltına alınırken yeni yıla yalıda girmek için bilet alan 400 öğrenci mağdur oldu. İşletme, belediye ekiplerince mühürlenirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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