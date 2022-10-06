Sarıyer'de öğrenci yurdunda dehşet! Üniversiteli genç kız terastan demir korkulukların üzerine düştü | Video
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Sarıyer’deki özel bir kız öğrenci yurdunun terasından düşerek demir korkuluklara saplanan yabancı uyruklu genç kız, feci şekilde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tüm çabalara rağmen genç kızın cesedini çıkaramayınca korkuluk kesildi. Ceset ise korkulukla birlikte ambulansa konuldu.