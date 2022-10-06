Video Yaşam Sarıyer'de öğrenci yurdunda dehşet! Üniversiteli genç kız terastan demir korkulukların üzerine düştü | Video
Sarıyer'de öğrenci yurdunda dehşet! Üniversiteli genç kız terastan demir korkulukların üzerine düştü | Video

Sarıyer'de öğrenci yurdunda dehşet! Üniversiteli genç kız terastan demir korkulukların üzerine düştü | Video

06.10.2022 | 12:34

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Sarıyer’deki özel bir kız öğrenci yurdunun terasından düşerek demir korkuluklara saplanan yabancı uyruklu genç kız, feci şekilde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tüm çabalara rağmen genç kızın cesedini çıkaramayınca korkuluk kesildi. Ceset ise korkulukla birlikte ambulansa konuldu.

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Olay Sarıyer Ayazağa'da bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sabahattin Zaim Üniversitesi Rehberlik Psikolojik Danışmanlık öğrencisi Maha Ibrahim Omar (24) bilinmeyen bir nedenle yurdun teras katından aşağı düştü. Yurdun demir korkuluklarına saplanan Somali uyruklu genç kız, feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşlarına rağmen kızın cesedi korkuluklardan çıkarılamadı. Korkuluk demirleri kesilerek demirlikle beraber kızın cesedi ambulansa konuldu. Olay yerinde müdahalede bulunan sağlık görevlilerinden biri fenalaştı. Sağlık görevlisine arkadaşları müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar olayı şaşkınlıkla izledi. Yurttaki öğrencilerden bazıları ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bazı öğrenciler de valizleriyle birlikte yurttan ayrıldı. Olayı duyan bir vatandaş, ''Markete gidiyordum. Baktım, bir kalabalık var. 'Bu ne?' diye sordum. Yurttaki bir çocuğun düştüğünü söylediler" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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