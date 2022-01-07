Şehit polis Fethi Sekin'in 27 yıl önceki fotoğrafı ortaya çıktı, üzerindeki not duygulandırdı | Video

Beş yıl önce İzmir Adliyesi önünde PKK'lı teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in,1995 yılında meslekte çektirdiği ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta yazan,"Abiniz Fethi. Bu resmi de canımdan çok sevdiğim kardeşlerime yolluyorum. Sizleri özledim. Çektiğim resimlerden de sizlere göndereceğim. Derslerinizi çok çalışın.Anneyi, babayı sakın üzmeyin. Hoşça kalın. Bana para göndereceğin zaman ablaya sorun ya da hiç göndermeyin" notu görenleri duygulandırdı.