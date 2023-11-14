Şehit polis memuru Lütfi Baykar son yolculuğuna uğurlandı | Video
İstanbul Maltepe'de, Sezgin Açık'ın kullandığı hafriyat kamyonunun denetim noktasındaki polis aracına çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve 24 gün sonra şehit olan polis memuru Lütfi Baykar için memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde de tören düzenlendi. Baykar'ın cenezesi gözyaşları arasında Kale Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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