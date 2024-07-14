Silivri'de otluk alanda yangın: Havadan ve karadan müdahale sürüyor | Video
Silivri Gazitepe Mahallesi'nde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşlar, yangından kaçmak isterken kazaya sebep oldu. Yaşanan panik kameraya yansıdı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin bölgedeki evlere sirayet ulaşmaması için yoğun çaba sarf eden itfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmekte yetersiz kaldı. Yangın nedeniyle bölgede bulunan ayçiçeği tarlaları, meyve bahçeleri büyük zarar gördü.
Silivri Belediyesi ekipleri, bölgedeki evlerin tahliyesi için çalıma başlattı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:50
Esenyurt’ta iğrenç olay! Apartmanın önüne tuvaletini yaptı | Video 14.07.2024 | 17:01
03:44
Silivri'de otluk alanda yangın: Havadan ve karadan müdahale sürüyor | Video 14.07.2024 | 16:45
00:31
Mardin'de tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti | Video 14.07.2024 | 15:10
00:22
01:31
09:54
Salda Gölü'nde sıcak hava balonuyla ilk uçuş böyle görüntülendi | Video 14.07.2024 | 15:11
00:12
Elazığ'da otomobil ile minibüsün çarpışma anı kamerada | Video 14.07.2024 | 15:11
00:37
01:09
Ablukaya alıp yakaladılar! Uyuşturucu, silah ve paralarla suçüstü | Video 14.07.2024 | 14:10
01:47
02:07
00:28
İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili 29 gözaltı | Video 14.07.2024 | 13:13
07:19
05:14
Jandarma dron devriyesiyle böyle can kurtarıyor | Video 14.07.2024 | 12:24
02:17
00:41
00:06
01:28
Dökülen alkolü içen köpek dakikalarca kuyruğunu ısırmaya çalıştı | Video 14.07.2024 | 10:09
08:48
01:31
Yağmuru görüntülerken motokuryenin kazasını böyle kaydetti | Video 14.07.2024 | 10:09