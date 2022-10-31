Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 47 gözaltı | Video

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Şırnak merkez ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 47 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Yapılan operasyonlarda 24'ü kaçakçılık, 23'ü asayiş suçundan olmak üzere toplam 47 şüpheli gözaltına alındı.