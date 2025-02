Şırnak’ta nefes kesen çığ tatbikatı | Video 28.02.2025 | 13:40 Şırnak Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünce teknolojik cihazlarla eğitimler alan 25 kişilik çığ timi, nefes kesen tatbikat gerçekleştirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şırnak'ta, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından, arama-kurtarma ekibinin gerçek bir çığ olayına müdahale yeteneklerini test etmek amacıyla tatbikat gerçekleştirildi. 25 kişilik çığ timi, modern teknolojik cihazlarla eğitim aldıktan sonra, Van AFAD İl Müdürlüğünden gelen uzman ekiplerin teorik eğitimlerinin ardından Namaz Dağı eteklerinde pratik tatbikatına geçti. Bu tatbikatın, ekibin hem bilgi seviyesini artırmak hem de çeşitli çığ durumlarına karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla düzenlendiği belirtildi. Senaryo gereği, alınan çığ ihbarının ardından, ilk olarak gözcü ekipler çığ bölgesine yönlendirildi. Gözcüler, bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla hızlıca alanı inceledi ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını yapabilmesi için uygun alanları belirledi. Gözcü ekiplerin raporunun ardından, arama-kurtarma timleri, zamanla yarışarak çığ altında kalan anne ve bebeğini bulmak ve kurtarmak için hızla harekete geçti. Kar ve kaya yığınları arasında yoğun bir mücadele veren ekip, gelişmiş arama teknolojileri ve ekipmanlarıyla, her saniyenin kritik olduğu operasyonda anne sağ olarak kurtarılırken, bebeğin cansız bedenine ulaşıldı.Tatbikatta gazetecilere açıklamalarda bulunan Şırnak AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, yapılan tatbikatın amacının, çığ gibi doğal afetlerde hızlı ve etkili bir müdahale için hazırlıklı olmak olduğunu vurguladı. İşlek, "AFAD il Müdürlüğü olarak Şırnak merkez Namaz Dağında bir çığda arama-kurtarma tatbikatını icra ettik. Bilindiği üzere Şırnak ilimizin topoğrafyası, coğrafyası çığ afetlerine, çığ olaylarına çok müsait bir bölge. Yüksek, eğimli yamaçlarımızın varlığı iklimin karlı olmasından dolayı ara ara çığ ihbarlarını almaktayız. Çığ olayları ile karşı karşıya kalmaktayız. Bu olaylara maruz kaldığımızda etkin ve hızlı bir müdahale yapabilmek için Şırnak AFAD olarak 4 gündür bu arazide eğitimlerimizi yapıyoruz. 4'üncü günün sonunda bir tatbikat ile sonuçlandırdık. Senaryo gereği bir çığ ihbarını aldık ve bu ihbarı değerlendirmek üzere gözcü ekiplerimiz çığ bölgesine gittiler. Bölgenin güvenirliliğini çalışabilirliğini teyit ettikten sonra kişisel koruyucu kıyafetleri ile, sonda, özel kürekleri, buz kazmaları, sinyal alıcı-verici dediğimiz teknolojik cihazlarla bölgeye gidip bölgedeki kazazedeyi bulmaya yönelik bir tatbikat icra ettik. Tabi ki geçmiş yıllarda Şırnak ilimizde büyük çığ afetlerinin de meydana geldiği bilinmektedir. Türkiye tarihinin en ölümcül çığ afeti 1992 yılında Şırnak merkeze bağlı Görmeç köyünde meydana geldiğini de biliyoruz. Kayıt altına almıştık. Bu nedenle, Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak her daim hazırlıklı olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzden 3 kişilik uzman eğitmen ekiplerimizi davet ettik. 5 gündür ilimizdeler. Bize önce sunum üzerinde teknik bilgileri gösterdiler. Sonra sahada 3 günlük çalışma yaptık. 4'üncü gün bugün tatbikatımızı icra ettik. Tatbikatımıza aynı zamanda paydaş kurumlarımız, İl Özel İdaresi, Şırnak Belediyesi İtfaiye ekipleri, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, TPİC'in personeli de katılım sağladı. Çünkü onlarında çalıştığı bölge çığ riski açısından tehlikeli bölge olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda mühendislerimiz, teknik ekiplerimiz de çığ duyarlılık haritalarını da üreterek ilimiz genelinde çığ meydana gelme ihtimali yüksek olan bölgelerin tespit edip bu paydaş kurumlarımızla paylaşıyoruz. Bu şekilde çığ ile ilgili her türlü eğitimlerimizi, tatbikatlarımızı, hazırlıklarımızı her daim hazır tutmaya çalışıyoruz" dedi.