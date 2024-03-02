Sise bürünen Osmangazi Köprüsü böyle görüntülendi | Video
Dünyanın orta açıklığı en uzun 4. köprüsü unvanına sahip Osmangazi Köprüsü sis bulutlarının arasında dron ile görüntülendi. Yoğun sise rağmen trafik durmadan akarken, vatandaşlar "Eğer köprü yapılmasaydı, karşıya gemi ile geçmek için saatlerce sisin etkisini kaybetmesini bekleyecektik" dediler.
Son iki gündür Marmara denizi başta olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Yalova ile Güney Marmara'da Bursa'nın Gemlik ve Mudanya ilçelerinde etkili olan sis bu sabah İzmit Körfezi'nde yoğunluğunu artırdı. Bölgede etkili olan sisin içinde kalan Osmangazi Köprüsü, etkileyici bir manzaraya büründü.
Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada bulunan ve sis içinde ayrı biz güzelliğe bürünen köprü, İhlas Haber Ajansı tarafından dron ile görüntülendi.
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