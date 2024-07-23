Sivas'ta tehlikeli yolculuk kamerada | Video 23.07.2024 | 12:42 Sivas'ta, iki küçük kız çocuğunun karton ve plastik atıkların üzerine oturarak 3 tekerlekli motorla yolculuk yaptığı anlar kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Sivas kent merkezi Yenişehir mahallesi Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen iki küçük kız çocuğu, ailesiyle birlikte topladıkları karton ve plastik atıkları 3 tekerlekli bir motora yükleyerek üstüne çıkıp tehlikeli bir maceraya atıldı. Bir süre akan trafikte yolculuk yapan küçük kızlar, adeta yürekleri ağızlara getirdi. O anlar kameralara yansıdı. Bir süre bu şekilde yolculuk yapan küçük kızlar ara sokaklara girmeleriyle gözden kayboldu. Görüntülerde, küçücük kızların karton ve plastik atıkların üzerinde sarsılarak tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptığı açıkça görüldü.