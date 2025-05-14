Video Yaşam Siverek'te öğrenci servisi tıra çarptı: 6 yaralı | Video
Siverek'te öğrenci servisi tıra çarptı: 6 yaralı | Video

Siverek'te öğrenci servisi tıra çarptı: 6 yaralı | Video

14.05.2025 | 09:34

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğrenci servis minibüsünün TIR'a çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

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Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolu üzerindeki Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette seyir halinde olan A.A. yönetimindeki 06 FB 0687 plakalı çekici ile R.Ç. idaresindeki 63 AIT 160 plakalı öğrenci servisi henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücü ile birlikte serviste bulunan N.Y. (17), S.İ. (17), H.İ. (20), S.N.G. (16) ve Z.S. (16) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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