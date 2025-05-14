Siverek'te öğrenci servisi tıra çarptı: 6 yaralı | Video
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğrenci servis minibüsünün TIR'a çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücü ile birlikte serviste bulunan N.Y. (17), S.İ. (17), H.İ. (20), S.N.G. (16) ve Z.S. (16) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:07
İstanbul merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 8 gözaltı | Video 14.05.2025 | 10:49
01:39
03:02
Kurs merkezinde dehşet anları! Sınıfa girip öğrenciye saldırdı | Video 14.05.2025 | 09:55
01:26
Siverek'te öğrenci servisi tıra çarptı: 6 yaralı | Video 14.05.2025 | 09:34
01:04
01:42
Akdeniz'deki 6 büyüklüğündeki deprem Muğla'da hissedildi | Video 14.05.2025 | 08:27
01:50
Bodrum'da deniz yatağı, sürat teknesine çarptı: 3 yaralı | Video 14.05.2025 | 08:27
00:13
01:30
Kırıkkale'de silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı | Video 14.05.2025 | 08:19
06:34
Tutuklanan metrobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı | Video 13.05.2025 | 15:05
06:36
00:50
00:53
00:44
"Carlos" geçit vermedi: Dorsede 115 kilo skunk ele geçirildi | Video 13.05.2025 | 12:35
01:23
Alkollü sürücü, polise 'Beni döv' diye yalvardı | Video 13.05.2025 | 12:35
03:32
02:07
01:58
Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem | Video 13.05.2025 | 09:44
03:50
Aracını çalmaya çalışan hırsızı suçüstü yakaladı | Video 13.05.2025 | 09:44