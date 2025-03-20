Sobaya benzin döktü, parlayan alevden son anda kurtuldu | Video 20.03.2025 | 08:19 Düzce’de sobaya benzin döken otomobil tamircisi, parlayan alevlerden yara almadan kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, eski sanayi sitesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre bir otomobil tamir sitesinde soğuk hava sebebi ile üşüyen E.T. İsimli şahıs sobayı alevlendirmek istedi. Çevrede yakacak bir şey bulamayan E.T., işletmenin içerisinde bulunan benzin bidonuna yöneldi. Bidondan benzini sobaya döken E.T.'nin üzerine alev parlaması oldu. Çevredeki vatandaşların yardımı ile alev parlamasından yara almadan kurtulan şahsın o anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.