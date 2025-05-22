Video Yaşam SON DAKİKA! Elazığ'da yük treni raydan çıktı | Video
SON DAKİKA! Elazığ'da yük treni raydan çıktı | Video

SON DAKİKA! Elazığ'da yük treni raydan çıktı | Video

22.05.2025 | 15:11

Elazığ’ın Maden ilçesinde yük treni henüz belirlenemeyen neden ile raydan çıktı. Olay bölgesine ekipler sevk edildi.

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