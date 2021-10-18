Video Yaşam Son dakika: Esra Erol'da 88 yaşındaki Ali Amca'nın dramı... 32 yaşındaki Zeynep ile evlendi, başına gelmeyen kalmadı | Video
Son dakika: Esra Erol'da 88 yaşındaki Ali Amca'nın dramı... 32 yaşındaki Zeynep ile evlendi, başına gelmeyen kalmadı | Video

Son dakika: Esra Erol'da 88 yaşındaki Ali Amca'nın dramı... 32 yaşındaki Zeynep ile evlendi, başına gelmeyen kalmadı | Video

18.10.2021 | 21:32

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Son dakika: Esra Erol’da 88 yaşındaki Ali Amca’nın dramı... 32 yaşındaki Zeynep ile evlendi, başına gelmeyen kalmadı | Video 04:25
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Son Dakika Haberleri: ATV'nin sevilen programı Esra Erol'da hergün farklı olay ve konular ele alınıyor. Esra Erol'un bugünkü canlı yayınına ise Ali Amca damga vurdu. 32 yaşındaki Zeynep Hanım ile evlendiğini söyleyen Ali Amca, Zeynep Hanım, eski eşi Hasan Hamit Bozyılan ve 2 çocuğu ile kendi evlerinde gül gibi yaşadıklarını anlattı. Bu aileyi sevdiğini, evin içerisinde çok mutlu olduğunu dile getiren Ali Amca, 20 Mayıs'tan sonra her şeyin değiştiğini ifade etti. İşte detaylar...

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