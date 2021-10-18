Son dakika: Esra Erol'da 88 yaşındaki Ali Amca'nın dramı... 32 yaşındaki Zeynep ile evlendi, başına gelmeyen kalmadı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:25
00:09
Alanya’da korkunç kaza: 1 ölü 8 yaralı | Video 18.10.2021 | 20:38
08:16
00:14
Antalya 'da otobüste 'sosyal mesafe' tepkisi 18.10.2021 | 17:06
00:33
Hendek'te göçük altında can pazarı 18.10.2021 | 17:04
00:30
01:40
Gaziantep’te PKK/YPG’li 2 terörist gözaltına alındı 18.10.2021 | 16:50
01:44
Giresun’da ıspanak paniği satışları düşürdü! 18.10.2021 | 16:02
00:50
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük 18.10.2021 | 15:48
01:08
Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına araç çarptı 18.10.2021 | 15:34
02:50
Tadilat sırasında evin çatısı çöktü; 1 işçi yaralandı 18.10.2021 | 15:20
01:32
Tokat'ta servis minibüsü kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı 18.10.2021 | 15:04
01:00
Önce eşini öldürdü sonra intihar etti | Video 18.10.2021 | 15:04
03:50
03:49
Yolun ortasına hafriyat döküp kaçtı...Olay anı kamerada | Video 18.10.2021 | 14:41
03:57
Başkasına yapılacak iğne kendisine yapıldı! Hayatını kaybetti 18.10.2021 | 12:51
02:15
Otomobilinde tehdit edilen sürücü direğe çarptı 18.10.2021 | 14:26
01:25
D-100'de alkollü halde makas atan sürücü yakalandı 18.10.2021 | 14:03
01:37
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 59 gözaltı 18.10.2021 | 13:59
Son Dakika Haberleri: ATV'nin sevilen programı Esra Erol'da hergün farklı olay ve konular ele alınıyor. Esra Erol'un bugünkü canlı yayınına ise Ali Amca damga vurdu. 32 yaşındaki Zeynep Hanım ile evlendiğini söyleyen Ali Amca, Zeynep Hanım, eski eşi Hasan Hamit Bozyılan ve 2 çocuğu ile kendi evlerinde gül gibi yaşadıklarını anlattı. Bu aileyi sevdiğini, evin içerisinde çok mutlu olduğunu dile getiren Ali Amca, 20 Mayıs'tan sonra her şeyin değiştiğini ifade etti. İşte detaylar...