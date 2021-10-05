Video Yaşam SON DAKİKA: Esra Erol'da canlı yayında gözyaşlarına boğan acı haber!
SON DAKİKA: Esra Erol'da canlı yayında gözyaşlarına boğan acı haber!

SON DAKİKA: Esra Erol'da canlı yayında gözyaşlarına boğan acı haber!

05.10.2021 | 16:47

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Son dakika haberleri... atv Esra Erol'da programında; babasını arayan 38 yaşındaki Özgül Hanım'ı gözyaşlarına boğan acı haber! İşte Esra Erol'un canlı yayında Özgül Hanım'a aradığı biyolojik babası Ramazan Bey'in 2012 yılında öldüğünü açıkladığı anlarda yaşananlar...

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Esra Erol'da şok olay! 70 yaşındaki kadına skandal aşk tuzağı... 20 yaş küçük erkeğe milyonlarca TL...

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