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OTOMATİK OYNAT
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Şanlıurfa Viranşehir'de 'torbacı' operasyonu: 12 gözaltı! 05.10.2021 | 16:50
09:10
SON DAKİKA: Esra Erol'da canlı yayında gözyaşlarına boğan acı haber! 05.10.2021 | 16:47
02:25
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Öz oğlunu turşu kavanozu ile ağır yaraladı | Video 05.10.2021 | 16:36
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Denizli'de silahlı kavga 1 ölü, 1 yaralı 05.10.2021 | 16:18
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Ataşehir’de polisle pazarlık yapan değnekçiler kıskıvrak yakalandı | Video 05.10.2021 | 15:53
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Petshoptan papağan çalan 2 zanlı yakalandı | Video 05.10.2021 | 15:32
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Halk otobüsündeki tartışma, yumruklu saldırıya dönüştü | Video 05.10.2021 | 14:15
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Şarkıcı İrem Derici kendisine hakaret edeni affetmedi | Video 05.10.2021 | 14:27
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Bir günlük kanguru annesinin kesesinden dünyaya ilk kez göz attı | Video 05.10.2021 | 14:15
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İstanbul merkezli 9 ilde lüks otomobil kaçakçılarına operasyon: 31 gözaltı 05.10.2021 | 14:04
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Uçak mühendisi genç kaza kurbanı oldu, yakınları gözyaşlarına boğuldu 05.10.2021 | 14:24
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