Video Yaşam Son Dakika: FETÖ üyesi eski futbolcu Zafer Biryol yakalandı | Video
Son Dakika: FETÖ üyesi eski futbolcu Zafer Biryol yakalandı | Video

Son Dakika: FETÖ üyesi eski futbolcu Zafer Biryol yakalandı | Video

20.10.2022 | 10:21

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Son dakika haberi: İstanbul'da FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan eski futbolcu Zafer Biryol gözaltına alındı.

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