Video Yaşam Son Dakika Haberi: Gaziantep'te camide skandal olay! Tepki çeken görüntülerle ilgili flaş gelişme | Video

Son Dakika Haberi: Gaziantep'te camide skandal olay! Tepki çeken görüntülerle ilgili flaş gelişme | Video

Son Dakika Haberi: Gaziantep'te camide skandal olay! Tepki çeken görüntülerle ilgili flaş gelişme | Video
01.08.2020 | 11:30

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tekirdağ'da Avşa Adası'na gidecek arabalı feribotta sıra kavgası kamerada | Video 01:29
Tekirdağ'da Avşa Adası'na gidecek arabalı feribotta sıra kavgası kamerada | Video 01.08.2020 | 12:22
Bursa'da kaçan kurbanlık karayoluna çıkıp sol şeritte 4 kilometre koştu Video 00:23
Bursa'da kaçan kurbanlık karayoluna çıkıp sol şeritte 4 kilometre koştu Video 01.08.2020 | 12:11
Çaldığı telefonu bahçeye saklayan zanlı yakalandı | Video 00:05
Çaldığı telefonu bahçeye saklayan zanlı yakalandı | Video 01.08.2020 | 11:49
Son Dakika Haberi: Gaziantep'te camide skandal olay! Tepki çeken görüntülerle ilgili flaş gelişme | Video 00:11
Son Dakika Haberi: Gaziantep'te camide skandal olay! Tepki çeken görüntülerle ilgili flaş gelişme | Video 01.08.2020 | 11:30
Adıyaman’da 1 günlük bebeğini öldürüp çöpe atan anne hakkında flaş gelişme | Video 01:41
Adıyaman’da 1 günlük bebeğini öldürüp çöpe atan anne hakkında flaş gelişme | Video 01.08.2020 | 11:07
Son Dakika Haberi: İstanbul Taksim'de otoparkçılardan bıçaklı dehşet! Makbuz isteyen vatandaşı yaraladılar | Video 02:37
Son Dakika Haberi: İstanbul Taksim'de otoparkçılardan bıçaklı dehşet! Makbuz isteyen vatandaşı yaraladılar | Video 01.08.2020 | 10:35
Son Dakika Haberi: Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı Minik İkranur Tirsi cinayetinde kan donduran şok gelişme | Video 01:37
Son Dakika Haberi: Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı Minik İkranur Tirsi cinayetinde kan donduran şok gelişme | Video 01.08.2020 | 09:01
Trabzon'da kurbanlık boğanın başından tutan kişiyi havaya savurduğu görüntüler olay oldu | Video 00:33
Trabzon'da kurbanlık boğanın başından tutan kişiyi havaya savurduğu görüntüler olay oldu | Video 01.08.2020 | 08:34
Adıyaman Besni'de, çocukların tartışmasına aileler de dahil oldu: 1 ölü, 3 yaralı | Video 03:03
Adıyaman Besni'de, çocukların tartışmasına aileler de dahil oldu: 1 ölü, 3 yaralı | Video 01.08.2020 | 08:32
Son Dakika Haber: Elazığ'da yatalak anneye hain evlattan tepki çeken işkence görüntüleri | Video 01:22
Son Dakika Haber: Elazığ'da yatalak anneye hain evlattan tepki çeken işkence görüntüleri | Video 31.07.2020 | 16:57
Malatya'da kesilen Kurbanlık büyükbaş, tüberkülozlu çıktı | Video 02:05
Malatya'da kesilen Kurbanlık büyükbaş, tüberkülozlu çıktı | Video 31.07.2020 | 16:55
İzmir'de kamyonet evin bahçesine girdi: 1 ölü | Video 01:28
İzmir'de kamyonet evin bahçesine girdi: 1 ölü | Video 31.07.2020 | 16:43
Rize'de kaçan kurbanlık boğa peşine düşen vatandaşları kovaladı | Video 01:59
Rize'de kaçan kurbanlık boğa peşine düşen vatandaşları kovaladı | Video 31.07.2020 | 15:36
Gaziantep'te camide uyuyan kişinin parasının çalınma anı kamerada | Video 02:51
Gaziantep'te camide uyuyan kişinin parasının çalınma anı kamerada | Video 31.07.2020 | 16:01
İstanbul Büyükçekmece'de darp ettikleri kadını yola atıp kaçtılar | Video 01:46
İstanbul Büyükçekmece'de darp ettikleri kadını yola atıp kaçtılar | Video 31.07.2020 | 16:09
İstanbul Küçükçekmece'de kaçan kurbanlık boğa peşine düşenleri böyle perişan etti | Video 00:58
İstanbul Küçükçekmece'de kaçan kurbanlık boğa peşine düşenleri böyle perişan etti | Video 31.07.2020 | 15:37
Kocaeli'de radar için uyardığı sürücüden beyzbol sopasıyla bayılana kadar dayak yedi | Video 01:00
Kocaeli'de radar için uyardığı sürücüden beyzbol sopasıyla bayılana kadar dayak yedi | Video 31.07.2020 | 14:24
İstanbul Küçükçekmece'de çöken balkon güvenlik kamerasında | Video 04:54
İstanbul Küçükçekmece'de çöken balkon güvenlik kamerasında | Video 31.07.2020 | 09:19
Bursa'da kaçan kurbanlık boğa otoyola çıkıp trafiğe karıştı | Video 00:42
Bursa'da kaçan kurbanlık boğa otoyola çıkıp trafiğe karıştı | Video 31.07.2020 | 15:02
İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine suçüstü | Video 02:03
İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine suçüstü | Video 31.07.2020 | 14:17

Son dakika... Gaziantep'te camilerde çekillen ve İslam dini ile bağdaşmayan müzikli danslı teki çeken skandal görüntülerle ilgili olarak inceleme başlatıldığı açıklandı! Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada şahsın kimliğinin tespit edildiği ve şüpheli B.O. hakkında nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından işlem yapıldığı duyuruldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA