Son Dakika Haberi: Gaziantep'te camide skandal olay! Tepki çeken görüntülerle ilgili flaş gelişme | Video
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Son dakika... Gaziantep'te camilerde çekillen ve İslam dini ile bağdaşmayan müzikli danslı teki çeken skandal görüntülerle ilgili olarak inceleme başlatıldığı açıklandı! Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada şahsın kimliğinin tespit edildiği ve şüpheli B.O. hakkında nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından işlem yapıldığı duyuruldu.