Son Dakika Haberi: İstanbul'da kadın sürücüden trafikte skandal hareket | Video

Son dakika... İstanbul'da lüks aracı ile seyahat eden kadın sürücünün skandal hareketi trafikte tehlike saçtı.

Görüntüler, İstanbul E5 karayolu Mecidiyeköy'den Zincirlikluyu istikametinde kaydedildi. Bir taksi sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde bir kadın sürücünün kucağında bulunan köpek ile onlarca aracın içerisinde seyir halinde olduğu görüldü. Kadının hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atması sürücüleri çileden çıkardı. Öte yandan kadının kucağında bulunan köpeğin zaman zaman kafasını camdan dışarı çıkardığı görüldü. Bir süre daha trafikte tehlikeli bir şekilde seyir eden kadın sürücü, daha sonra gözlerden kayboldu.