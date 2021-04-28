Son dakika haberi: İşte tam kapanmada detaylar! Başkan Erdoğan tam kapanma ve sokağa çıkma yasağı tarihini açıkladı | Video

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'nın 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü 05.00'e kadar sürecek olan Tam Kapanma Tedbirleri genelgesinde dikkat çeken ayrıntılar şöyle: Sağlık ve güvenlik gibi kritik alanlar hariç kamudaki hizmetler, toplam personelin yüzde 50'sini aşmayacak ölçüde asgari personelle sürdürülecek. Uzaktan çalışan memurun kısıtlamada özel bir muafiyeti olmayacak. Yani ikametgahından ayrılamayacak ve şehirlerarası seyahat yapamayacak.