Son dakika haberleri: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde yeni gelişme: Aile bireyleri... | Video

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Yörük kızı Müslüme'den acı haber geldi. Mersin'de sır bir şekilde ortadan kaybolan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal'ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 10. gününde kaybolduğu yerden 7 kilometre uzaklıkta bulundu. Torunuyla aynı adı taşıyan anneanne Müslüme Yağal, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uzak mı, yakın mı, bilemem. Karaman'da oturuyorum. Çocuğumuzun cansız bedeninin incelenmesini istiyoruz. Yapacak başka bir şey yok." ifadelerini kullandı. Öte yandan Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde yeni bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...