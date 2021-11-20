Ölü bulunan Yörük kızı Müslüme Yağal olayında son dakika! Müge Anlı'da gündem olmuştu CANLI YAYIN

atv Müge Anlı'da gündem olan Yörük kızı Müslüme Yağal olayından son dakika haberleri! Cesedi bulunan Yörülk Kızı Müslüme Yağal nasıl öldü? 3 yaşındaki Müslüme cinayet mi kurban gitti? atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Tükriye'nin gündemine gelen Müslüme Yağal'ın ölümü olayında son durum... CANLI YAYIN