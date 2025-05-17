Video Yaşam SON DAKİKA: Halı fabrikasında buhar kazanı patladı! 7 yaralı | Video
SON DAKİKA: Halı fabrikasında buhar kazanı patladı! 7 yaralı | Video

SON DAKİKA: Halı fabrikasında buhar kazanı patladı! 7 yaralı | Video

17.05.2025 | 11:46

Son dakika haberi: Gaziantep'te bulunan bir halı fabrikasında buhar kazanı patladı. İlk belirlemelere göre 7 fabrika işçisi yaralandı. Patlamanın şiddetiyle fabrika duvarlarının yıkıldığı bildirilirken çevrede bulunan araçlarda maddi hasar oluştu.

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SON DAKİKA: Halı fabrikasında buhar kazanı patladı! 7 yaralı | Video 00:37
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