SON DAKİKA: İstanbul Ataşehir'de kadının öldüğü gasp dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Ataşehir'de kadının öldüğü gasp dehşeti güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Ataşehir'de sabah saatlerinde Küçükbakkalköy Mahallesi Başar Sokak'taki holdingi binası önünde yaşandı. İddialara göre holding çalışanı Sibel Koçan (41) ve yanındaki şirket çalışanı içinde yaklaşık 3 milyon lira bulunan çanta ile aracına bineceği sırada saldırıya uğradı. Yanlarına bir araçla yaklaşan silahlı 3 kişi, çantayı almak istedi. Kadının direnmesi üzerine saldırganlar silahlarını ateşledi. Kadını başından vuran saldırganlar para dolu çantayı alarak kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, boş kovan ve araçta inceleme yaptı. Görgü tanığı Ayhan Morkoç, "Bir kadının vurulduğunu gördük. 3 el silah sesi duyduk. Arabaya bineceği sırada vurulmuş, pusu kurmuşlar herhalde" diye konuştu. Polis kaçan silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.