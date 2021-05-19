SON DAKİKA: İzmir'de 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde depremler! Deprem anı ve yaşanan panik kamerada

Son dakika haberleri... İzmir'de art arda korkutan depremler! İzmir'in Menders ilçesinde 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem anında yaşanan panik ve sarsıntı anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı...