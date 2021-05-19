Video Yaşam SON DAKİKA: İzmir'de 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde depremler! Deprem anı ve yaşanan panik kamerada

SON DAKİKA: İzmir'de 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde depremler! Deprem anı ve yaşanan panik kamerada

SON DAKİKA: İzmir'de 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde depremler! Deprem anı ve yaşanan panik kamerada
19.05.2021 | 14:58

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SON DAKİKA: İzmir'de 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde depremler! Deprem anı ve yaşanan panik kamerada 00:47
SON DAKİKA: İzmir'de 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde depremler! Deprem anı ve yaşanan panik kamerada 19.05.2021 | 14:58
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Son dakika haberleri... İzmir'de art arda korkutan depremler! İzmir'in Menders ilçesinde 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem anında yaşanan panik ve sarsıntı anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı...

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